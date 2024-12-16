Ardahan'da Kırsal Alandaki Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Ardahan Kırsalında Karla Mücadele Çalışmaları

Ardahan'da son günlerde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Özellikle köy yollarında belirgin aksaklıklar yaşanırken, il ve ilçe özel idaresine bağlı ekipler, çözüm üretmek adına harekete geçti.

Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Bu kapsamda, 27 araçla köylerde kar küreme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ekipler, kış koşulları ile başa çıkmak için sürekli sahada bulunuyor.

Genişletme Çalışmaları

Ulaşıma açılan köy yollarında, genişletme çalışmaları da sürdürülüyor. Bu sayede, kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde köy halkının ulaşım sorunları en aza indirilmeye çalışılıyor.

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.