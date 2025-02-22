Ardahan'da Kızıl Tilkinin Zorlu Av Mücadelesi

Ardahan'da eksi 23 derecede avlanan kızıl tilkinin görüntüleri dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 13:31
Ardahan'da Kızıl Tilkinin Zorlu Av Mücadelesi

Ardahan'da Kızıl Tilki Karlı Araziyi Avlıyor

Ardahan'da, kızıl tilkinin kar kaplı arazideki av mücadelesi dikkat çekti. Şehirde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 23 dereceye kadar düştü. Zorlu hava koşullarında, gıda bulmakta zorlanan bozayı, vaşak, kurt ve tilki gibi yaban hayvanları, hayatta kalmak için mücadele ediyor.

Karla Kaplı Ova Mevkiinde Avlanma Anları

Karla kaplı Ova mevkisinde bir kızıl tilkinin avlanmaya çalıştığı anlar, doğanın zorlu koşullarını bir kez daha gözler önüne serdi. Soğuk ve rüzgarlı havada tilkinin av peşindeki yolları, hayvanların adaptasyon yeteneğini ortaya koyuyor.

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