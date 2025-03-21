Ardahan'da Korsan Taşımacılığa Büyük Ceza: 27 Bin 944 Lira

Ehliyetsiz sürücü, Ardahan'da korsan taşımacılık yaparken 27 bin 944 lira ceza aldı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:29
Ardahan'da Korsan Taşımacılığa Büyük Ceza: 27 Bin 944 Lira

Ardahan'ın Hanak ilçesinde korsan taşımacılık yapan ehliyetsiz sürücüye, 27 bin 944 lira ceza kesildi.

Ardahan-Hanak kara yolunda gerçekleştirilen denetimlerde, jandarma ekipleri M.Ö. yönetimindeki otomobili durdurdu. Yapılan incelemelerde, söz konusu sürücünün yetki belgesi olmadan korsan taşımacılık yaptığı belirlendi.

Çarpıcı bir detay olarak, M.Ö.'nün üzerinde taşıdığı ehliyetin kendisine ait olmadığı ve sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Ayrıca, kullandığı aracın 15 gün süreyle trafikten men edildiği belirlendi.

Adli makamlar, bu durum üzerine M.Ö. hakkında adli işlem başlatırken, emniyetin etkin denetimlerinin devam edeceği vurgulandı.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde korsan taşımacılık yapan ehliyetsiz sürücüye 27 bin 944 lira ceza...

Ardahan'ın Hanak ilçesinde korsan taşımacılık yapan ehliyetsiz sürücüye 27 bin 944 lira ceza kesildi.

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