Ardahan'da Mahsur Kalan 5 Araç Karayolları Ekiplerince Kurtarıldı

Ardahan'da Kar ve Tipi Etkisini Gösterdi

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi, kenti olumsuz etkileyerek ulaşımı aksattı. Kara yolunda mahsur kalan 5 araç, Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mahsur Kalan Araçlar ve Yapılan Müdahale

Ulaşıma kapalı Ardahan-Şavşat kara yolunu kullanan 5 araç, Sulakyurt Köyü Yaylası mevkisinde mahsur kaldı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilince, hemen bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olumsuz hava koşullarına rağmen, ekiplerin yaptığı titiz çalışma neticesinde araçlar, mahsur kaldıkları yerden başarılı bir şekilde kurtarıldı.