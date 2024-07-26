Ardahan'da Netanyahu'ya Protesto

Ardahan'da Netanyahu'ya Karşı Protesto Düzenlendi

Ardahan'da, ABD'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaptığı konuşma, Cuma namazı sonrası protesto edildi. Merkez Camisi önünde bir araya gelen kalabalık, Netanyahu'nun konuşmasına dair tepkilerini dile getirdi.

İlim Yayma Cemiyeti'nden Açıklama

Toplumun önemli isimlerinden biri olan Osman Erdem, İlim Yayma Cemiyeti Ardahan Şube Başkanı olarak grup adına basına açıklamalarda bulundu. Erdem, Gazze'de yaşanan olayları insanlık tarihi açısından kabul edilemez bir durum olarak nitelendirdi.

Erdem, "Gazze'deki vahşeti doğuran bu kara leke, Binyamin Netanyahu'nun ABD Meclisi'ndeki konuşmasıyla daha da derinleştirilmektedir. ABD, bu savaş suçlusunu davet ederek insanlık tarihine kara bir leke eklemiştir. Netanyahu'nun kurduğu yalanlar, ABD'li parlamenterler tarafından alkışlandı," şeklinde konuştu.

Protesto Nihai Aşamasında

Bunun ardından grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüyüşe devam etti. Protesto, İsrail’in Gazze'deki tutumunu kınayan çeşitli dövizlerle desteklendi.