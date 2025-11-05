Ardahan'da Öğrenciler 11 Kasım'da Fidan Dikti

Ardahan'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikimi

"Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında öğrenciler sahadaydı

Ardahan'da öğrenciler, "Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında fidan dikti.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen programda, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek de yer aldı. Etkinlik, Çamlıçatak Köyü mevkiinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Hatıra Ormanında düzenlendi.

Vali Çiçek, öğrencilerle birlikte fidan dikerek can suyu verdi ve etkinlik süresince öğrencilerle yakından ilgilendi. Çiçek, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine vurgu yaptı.

Vali Hayrettin Çiçek, etkinlikte şu ifadeleri kullandı: "Doğayı korumak, geleceğimizi korumaktır. Bugün dikilen her fidan, yarınlarımızın umudu olacaktır. Çevre duyarlılığına katkı sunan tüm öğrencilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum".

Etkinlik, öğrencilere çevre bilinci aşılamayı ve geleceğe yönelik yeşil yatırımları teşvik etmeyi amaçlayan çalışmanın önemli bir adımı olarak kayda geçti.

ARDAHAN'DA ÖĞRENCİLER FİDAN DİKTİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)