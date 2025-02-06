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Ardahan'da Polisler 6 Şubat Depremlerini Anmak İçin Kan Bağışı Yaptı

Ardahan'da polisler, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenler anısına anlamlı bir kan bağışı etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 17:15
Ardahan'da Polisler 6 Şubat Depremlerini Anmak İçin Kan Bağışı Yaptı

Ardahan'da Anlamlı Kan Bağışı Etkinliği

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen kan bağış programına, polislerin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Gökhan Şener de katıldı.

İl Emniyet Müdürü Gökhan Şener'den Anlamlı Mesaj

Şener, kan bağışının ardından yaptığı konuşmada, "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerin ikinci yılına girildiğini ifade etti. Ayrıca, hayatını kaybeden meslektaşları ve vatandaşları rahmetle andıklarını belirtti.

Şener, şu şekilde devam etti: "Ölenleri anmanın ve yaşananları unutmamanın bir yolu olarak bugün hep birlikte kan bağışında bulunduk. O korkunç günden bu yana geçen iki yıl, kayıplarımızın acısını hafifletmeye yetmedi ancak bizler yaşamaya devam ederek, birlikte olmanın gücünden ilham aldık. Her damla kan, bir umut, bir hayat demektir. Birlikte atacağımız her adım, kayıplarımızın anısını yaşatmak için büyük adım olacaktır. Acı hatıralarımızı yüreğimizin en derininde yeniden yaşadığımız bugünde tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz."

Şener, kan bağışına yoğun katılımdan dolayı personele teşekkür etti.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını...

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anısına kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında yapılan kan bağış programına polislerin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Gökhan Şener de katıldı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını...

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anısına kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında yapılan kan bağış programına polislerin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Gökhan Şener de katıldı.

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