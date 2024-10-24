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Ardahan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Göle ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 19:08
Ardahan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Ardahan'da Üst ve Araç Aramasında Silah Ele Geçirildi

Ardahan'ın Göle ilçesinde yapılan üst ve araç aramalarında, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu operasyon, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Yol Uygulaması Sırasında Durdurulan Araçta Yapılan Arama

Ekipler, Göle ilçesi ile Çakırüzüm köyü arasında yol uygulaması yaptı. Şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, sürücü üzerinde bir ruhsatsız tabanca, araçta ise dört ruhsatsız tabanca ve bir miktar fişek bulundu.

Adli İşlem Başlatıldı

Ele geçirilen silahlar ve fişekler, ilgili birimlerce muhafaza altına alındı. Sürücü hakkında ise ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

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