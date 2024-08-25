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Ardahan'da Sağanak, Dolu ve Sis Hayatı Zorlaştırdı

Ardahan'da etkili olan sağanak, dolu ve sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgede hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 21:18
Ardahan'da Sağanak, Dolu ve Sis Hayatı Zorlaştırdı

Ardahan'da Fırtına ve Dolu Tehlikesi

Ardahan'da gerçekleşen sağanak yağışlar, dolu ve sis, bölge halkını olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan sağanak, hızlı bir şekilde Hanak ilçesinde dolu yağışına dönüşerek halkı tedirgin etti.

Börk Köyü Beyaza Büründü

İlçenin Börk köyünde meydana gelen dolu yağışı, adeta her yeri beyaza kapladı. Bu durum, yollarda ve araçların üzerindeki dolu birikintileri ile birlikte görsel bir kargaşa yarattı.

İlçede Hasar Tespit Edildi

Hanak İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Turgay Çelik, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki sağanak ve dolu yağışlarının etkisinin 2 gündür devam ettiğini belirterek, "Yoğun dolu yağışı nedeniyle bazı köy yollarında hasar oluştu" ifadelerini kullandı.

Sis Havası Görüş Mesafesini Düşürdü

Ayrıca, Ardahan Yaylası'nda ani bir soğuma ile birlikte meydana gelen sis, görüş mesafesini ciddi şekilde azalttı. Bu durum, sürücüler için tehlikeli bir hal aldı.

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