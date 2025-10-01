Ardahan'da Şap Karantinası Kaldırıldı, Hayvan Sevkiyatları Hızlandı

Ardahan'da şap karantinasının kaldırılmasıyla sevkiyatlar arttı

10 Eylül sonrası hareketlilik sürüyor

Ardahan'da şap karantinasının kaldırılmasıyla başlayan hayvan sevkiyatları hızla devam ediyor. Türkiye'de özellikle büyükbaş hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan kentte, 10 Eylülde karantinanın sona ermesiyle yeniden hareketlilik başladı.

Besicilerin özenle yetiştirdiği hayvanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince yapılan kontrollerin ardından kamyon ve tırlara yüklenerek başka illere sevk ediliyor.

Yetkiliden sevkiyat rakamları

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ceyda Sönmezoğlu, AA muhabirine sevkiyatların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi. Son 20 günde yaklaşık 35 bin hayvanın sevk edildiğini belirten Sönmezoğlu, bugüne kadar büyükbaş hayvanda yaklaşık 530 sevk yapıldığını ve bunun hayvan sayısı olarak da yaklaşık 20 bine tekabül ettiğini ifade etti.

Sönmezoğlu, sevklerin ağırlıklı olarak batı illerine, özellikle Bursa ve Kocaeli yönüne gerçekleştiğini, küçükbaşta ise yaklaşık 70 sevk ile 14-15 bin hayvanın genellikle Diyarbakır ve Güneydoğu Bölgesi'ne gönderildiğini aktardı.

Yetkili, halihazırda tırların kapıda beklemeye devam ettiğini ve ekiplerin sevkiyatları yoğun şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Ardahan'da şap karantinasının kaldırılmasıyla başlayan hayvan sevkiyatları artarak sürüyor.