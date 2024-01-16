Ardahan'da sıcaklık değerleri eksi 28,4 dereceye düştü

Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kar yağışının ardından sıcaklıklar eksi derecelere düştü. Kent merkezi ve ilçelerde termometreler dondu. Bölge illerinde de sıcaklık çok düşüktü. İşte Ardahan ve çevresindeki son hava durumu...





Ardahan'da kar yağışı durdu ama soğuk hava devam ediyor. 1900 rakımlı kent merkezinde gece sıcaklık eksi 21,1 dereceye indi. 2 bin 30 rakımlı Göle ilçesinde ise sıcaklık eksi 28,4 derece olarak kaydedildi.

Sıcaklık diğer ilçelerde de çok düşüktü. Damal'da eksi 18,1, Hanak'ta eksi 12,9, Posof'ta eksi 12,1, Çıldır'da eksi 12,2 derece olarak kaydedildi.





Bölgedeki diğer illerde de sıcaklık çok düşüktü. Ağrı'da eksi 6,8, Erzincan'da eksi 0,1, Erzurum'da eksi 10,9, Iğdır'da eksi 3,5, Kars'ta eksi 12,3, Muş'ta eksi 0,9 derece ölçüldü.