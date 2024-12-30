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Ardahan'da Su Samurunun Balık Avlama Anı Kamerada

Ardahan'da su samurunun nehirde balığını avladığı an, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 14:04
Ardahan'da Su Samurunun Balık Avlama Anı Kamerada

Su Samurunun Balık Yeme Anı Görüntülendi

Ardahan'da Kura Nehri'nde su samurunun avlandığı balığı yeme anı, kısmen buzla kaplı suda cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Soğuk havaların etkisiyle nehir, kısmen buzla kaplanmış durumda.

Balığın Avlanma Anı

Su samuru, avladığı balığı buz üzerine çıkararak karnını doyururken görüntülendi. Bu ilginç anlar, bölgeden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Vatandaşların Yorumları

Ardahanlı vatandaşlardan Turgut Balcı, daha önce su samuru gördüğünü ancak balık avlama anına daha önce hiç şahitlik etmediğini belirtti. Bu fenomen, doğanın bir parçası olarak kent halkını büyülemeye devam ediyor.

Ardahan'da su samurunun kısmen buzla kaplı nehirde avladığı balığı yeme anı, cep telefonu...

Ardahan'da su samurunun kısmen buzla kaplı nehirde avladığı balığı yeme anı, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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