Ardahan'da Sürücülere Çorba İkramı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Ardahan'da Kapanan Yol İçin Devlet Desteği

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun açılmasını bekleyen sürücülere, çorba ve kumanya ikram edildi.

Posof Kaymakamı'ndan Destek Ziyareti

- Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan yolun Posof ilçesi girişinde, başta tırlar olmak üzere çok sayıda araç yolda kaldı.

Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, ulaşımın aksadığı yolda bekleyen araçların sürücülerini ziyaret ederek onlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kestioğlu, "Sizlere selam vermek istedik. Yolun açılmasıyla yola devam edeceksiniz. Şimdilik yol, kar ve yoğun tipi nedeniyle kapalı. Biz de sizi yalnız bırakmamak adına buradayız, devletimiz yanınızda." şeklinde konuştu.

Sürücülere Sıcak İkram

Ekipler, zor durumda kalan sürücülere çorba ve çeşitli kumanyalar ikram ederek, sürücülerin moralini yüksek tutmaya çalıştı.

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun açılmasını bekleyen sürücülere, çorba ve kumanya ikramında bulunuldu.

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun açılmasını bekleyen sürücülere, çorba ve kumanya ikramında bulunuldu.