Ardahan'da Tırlara Kar Engeli: Kar ve Tipi Geçişleri Kapatıyor

Ardahan'da Tır Geçişlerine İzinsiz

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve yoğun tipi, bazı kara yollarında tır geçişine izin vermemeye başladı. Özellikle, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yaşanan olumsuz hava koşulları, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yoğun Buzlanma ve Kapalı Yollar

Damal-Posof-Türkgözü ile Ardahan-Şavşat kara yollarında meydana gelen yoğun buzlanma nedeniyle tırların geçişi tamamen kapatıldı. Özellikle lagermevksi olan Sahara ve Ilgar Dağı yollarının kapalı olduğu bildirildi.

Ekipler Karla Mücadele İçin Çalışıyor

Yerel ekipler, yolların açılması ve güvenli geçişlerin sağlanması amacıyla karla mücadele çalışmalarına hızla devam ediyor. Yol güvenliğinin sağlanması ve sürücülerin güvenliği için çalışmaların en kısa sürede tamamlanması bekleniyor.