DOLAR
34,28 -0,09%
EURO
37,68 -0,08%
ALTIN
2.910,8 -0,01%
BITCOIN
2.140.218,07 0,94%

Ardahan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ardahan'da meydana gelen iki otomobil kazasında 4 kişi yaralandı, detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 10:53
Ardahan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ardahan'da İki Araç Çarpıştı

Ardahan'da, Çamlıçatak kara yolu üzerindeki Artvin yol ayrımı kavşağında gerçekleşen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Çarpışan otomobillerin plakaları 44 BC 363 ve 61 ADD 857 olarak belirlendi. Kaza sonucu sürücülerin kimlikleri henüz tespit edilemedi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan dört kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçeli'den DEM Parti'ye Milli Birlik Mesajı
2
Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerden Türktransplant Sistemi
3
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'teki Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne Katılacak
4
Bahçeli: İsrail'e Karşı Kuvvet Kullanılmalı
5
Ukrayna'nın Odessa Limanına Rus Füze Saldırısı
6
Yargıtay Üyeliğine Atanan Cengiz Doğan İçin Uğurlama Töreni
7
Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Toplantısı'nda Önemli Mesajlar

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi