Ardahan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ardahan'da İki Araç Çarpıştı

Ardahan'da, Çamlıçatak kara yolu üzerindeki Artvin yol ayrımı kavşağında gerçekleşen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Çarpışan otomobillerin plakaları 44 BC 363 ve 61 ADD 857 olarak belirlendi. Kaza sonucu sürücülerin kimlikleri henüz tespit edilemedi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan dört kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.