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Ardahan'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı, 2'sinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 20:39
Ardahan'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Ardahan'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Ardahan'da gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kazanın 34 TA 0373 ve 28 ACM 171 plakalı araçların, Çıldır-Aşık Şenlik kara yolu üzerinde bulunan Aşık Şenlik Tüneli yol ayrımında meydana geldiği bildiriliyor.

Kaza Detayları

Kazada araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralıların durumu hakkında ilk bilgiler ulaştı; bunlardan 2'sinin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Yardım Ekipleri Harekete Geçti

Kaza sonrası bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi ve Çıldır İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

Ardahan'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Ardahan'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Ardahan'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Ardahan'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Ardahan'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar...

Ardahan'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi ile Çıldır İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ardahan'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar...

Ardahan'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi ile Çıldır İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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