Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal Kara Yolunda Ulaşım Normalleşti

Ardahan'da Ulaşım Normale Döndü

Ardahan'da kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle tırlara kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu açıldı. İl genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar, zaman zaman ulaşımda aksamalara sebep oluyordu.

Salı gününden itibaren tırların geçişine kapanan kara yolu, karayolları ekiplerinin çalışmaları ve havanın düzelmesi ile hizmete açıldı. Ayrıca, zincirsiz tırların geçişine izin verilmeyen Ardahan-Şavşat kara yolunda da ulaşım sağlanmaya devam ediyor.

Ekipler, yüksek noktalarda hala yer yer buzlanmanın etkili olduğunu belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları ve takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.