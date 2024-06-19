Ardahan'da yağan dolu yolları beyaza bürüdü! Sürücüler zor anlar yaşadı

Ardahan'da bu sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı sonrası Ardahan-Göle karayolu beyaza büründü ve aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı.



Yoğun dolu yağışı nedeniyle Ardahan-Göle karayolunda ilerleyen araçlar güçlük çekti. Dolu yağışı nedeniyle bazı araçlarda maddi hasar meydana geldiği de bildirildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bir görgü tanığı, "Sabah uyandığımda dışarıda dolu yağdığını gördüm. Dolu taneleri o kadar büyüktü ki yere düştüğünde ses çıkarıyordu. Yollar beyaza büründü ve trafik akışı yavaşladı. Aracımla ilerlemekte güçlük çektim" dedi.



Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve hızlarını düşürmeleri konusunda uyardı.

