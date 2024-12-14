Ardahan'da Yoğun Kar Yağışı: 270 Kişi Kurtarıldı

Ardahan'da Kar ve Tipi Etkili Olmaya Devam Ediyor

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, yoğun kar ve tipi sebebiyle ulaşımın aksadığı kente dair önemli bilgiler paylaştı. Vali Çiçek, son 24 saatte 100’ün üzerinde araç ile 270’i aşkın kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Ulaşımda Zorluklar

Vali Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün itibarıyla şehir genelinde etkisini arttıran kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok noktada ulaşımın sağlanamadığını ifade etti. Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yolları dahil olmak üzere 168 köyle bağlantının kesildiği bilgisi verildi.

Öncelik Acil Durumlar

Çiçek, "Ekiplerimiz, tipinin dindiği noktalara müdahale ediyor. Önceliğimiz, acil ve hastası olan noktalar. Çok şükür, şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı." dedi.

Ayrıca Yabancı Aileler de Kurtarıldı

Vali Çiçek, kaynakları ve ekipleriyle saha çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, jandarma ve polisimiz başta olmak üzere tüm birimlerle teyakkuz halindeyiz. Son 24 saatte 100’ün üstünde araç ile 270'i aşkın kişiyi kurtardık. Bu kişiler arasında Gürcistanlı ve Azerbaycanlı aileler de yer aldı. Yolda kalan yabancı ailelere arkadaşlarımız bakım evlerinde misafir oldu ve ikramda bulundular." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Tedbirli Olmaları İsteniyor

Kar yağışının ve tipinin devam ettiğini vurgulayan Vali Çiçek, vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.