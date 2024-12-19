Ardahan'daki Kara Yolları Kar Çilesinden Kurtuldu

Ardahan'da Kara Yolları Ulaşıma Açıldı

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Göle ve Ardahan-Çıldır kara yolları, yapılan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kent genelinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda önemli aksamalara yol açmıştı.

Karla Mücadele Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı

Ardahan-Erzurum bağlantısını sağlayan Ardahan-Göle kara yolunda, Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri tarafından yoğun karla mücadele çalışmaları gerçekleştirildi. Ekiplerin özverili çalışmaları nəticinde yolda ulaşım normale döndü.

Diğer yandan, kontrollü şekilde açılan Ardahan-Çıldır kara yolunda küçük araçların geçişine izin verildi. Ulaşımda yaşanan aksaklıkların ardından, bölge halkı tekrar yolculuk yapma imkanı buldu.

Karla kaplı yolların güvenli bir şekilde açılması, bölge halkı için rahat bir nefes aldırtırken, ekipler ilerleyen günlerde de karla mücadele çalışmalarılarına devam etmeyi planlıyor.