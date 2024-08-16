Ardahan'daki Kura Nehri'nde Yosun Oluşumu Artıyor

Kura Nehri'nde Sıcaklık ve Yosun Sorunu

Ardahan'da son günlerde artan hava sıcaklıklarının etkisiyle Kura Nehri'nde su seviyesi önemli ölçüde düştü. Bu durum, nehirde yoğun yosun oluşumuna neden oldu.

Su Seviyesi Düşen Nehirde Görülen Değişiklikler

Kent merkezinden geçerek yaşamınıza renk katan Kura Nehri, özellikle Ardahan Köprüsü ve Millet Bahçesi çevresinde yoğun yosun tabakalarına ev sahipliği yapıyor. Su seviyesinin çekilmesi, bölgede yaşayan balık kuşları ve martıların da sıkça uğramasına neden oldu.

Bu gelişmeler, Ardahan'ın doğal yaşamıyla ilgili kaygıları arttırırken, yerel yetkililer bu duruma karşı çeşitli önlem planları üzerinde çalışmalara başladı.

Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle suyu azalan Kura Nehri'nde yoğun yosun oluştu.

Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle suyu azalan Kura Nehri'nde yoğun yosun oluştu.

Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle suyu azalan Kura Nehri'nde yoğun yosun oluştu.

Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle suyu azalan Kura Nehri'nde yoğun yosun oluştu.

Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle suyu azalan Kura Nehri'nde yoğun yosun oluştu.

Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle suyu azalan Kura Nehri'nde yoğun yosun oluştu.

Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle suyu azalan Kura Nehri'nde yoğun yosun oluştu.