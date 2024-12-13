Ardahan'daki Kura Viyadüğü Ulaşımda Yeni Bir Dönem Başlattı

Ardahan'da Kura Viyadüğü Ulaşıma Açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanan Ardahan'daki Kura Viyadüğü, bölgedeki ulaşım ağını güçlendirmek için hizmete alındı.

Viyadüğün Önemi

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kura Viyadüğü sayesinde Altaş köyünün baypas edildiğini ve ulaşımın köy dışına alınarak daha sağlıklı hale getirildiğini ifade etti.

Koç, bu yolun Ardahan'dan Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağladığını belirterek, "Bundan sonra gümrük kapısına geçiş daha sağlıklı olacak" dedi.

Bölgedeki Ulaşım Kolaylaşıyor

Viyadüğün yanı sıra Ilgar Dağı Tüneli hakkında da bilgi veren Koç, bu çalışmaların tünel için çok önemli olduğunu belirtti. "İnşallah sıra Ilgar Dağı Tüneli'ne gelecek. Viyadüğümüz ile bu bölgedeki ulaşım kolaylaşacak. Ardahan için hayırlı olsun. Dün Aşık Şenlik Tüneli'ni açtık, bugün Kura Viyadüğü hizmete alındı, yarın inşallah sıra Ilgar Dağı Tüneli'nde olacak. Bu sezon kışın başlamasıyla viyadüğün hizmete alınması ayrıca önemli," şeklinde konuştu.

Vali Çiçek’in Duyurusu

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek de sosyal medya hesabından viyadüğün açıldığını duyurdu. Bu gelişme, bölgedeki ulaşımda yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.