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Ardahan'daki Uyuşturucu Suçundan Firari Hükümlü İstanbul'da Ele Geçirildi

Ardahan'da uyuşturucu suçundan 13 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 22:32
Ardahan'daki Uyuşturucu Suçundan Firari Hükümlü İstanbul'da Ele Geçirildi

Ardahan'daki Firari Hükümlü İstanbul'da Yakalandı

Ardahan'da uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan U.Y.K, İstanbul'da düzenlenen başarılı bir operasyonla yakalandı.

Emniyet Ekiplerinin Başarılı Çalışması

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürmekte. Ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmaktan hakkında kesinleşmiş cezası bulunan U.Y.K'nın izini sürmeye başladı.

Fiziki Takip ve Operasyon

Yapılan araştırmalar ve fiziki takip sonucunda U.Y.K'nın İstanbul'un Sultangazi ilçesinde olduğu tespit edildi. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek firari hükümlüyü yakaladı.

Cezaevine Gönderildi

U.Y.K, yakalanmasının ardından gerekli işlemleri tamamlanarak cezaevine teslim edildi. Bu gelişme, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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