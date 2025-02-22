Ardahan Göle'de Kar Kütleleri Taşınıyor

Göle ilçesinde etkili kar yağışları sebebiyle biriken kar kütleleri kamyonlarla taşınıyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 12:35
Ardahan Göle'de Kar Kütleleri Taşınıyor

Göle'de Kar Kütleleri Taşınıyor

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Ardahan'ın Göle ilçesinde, etkili olan yoğun yağışla birlikte biriken kar kütleleri, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor. İlçe merkezinde 3 gün süresince aralıklarla yağan kar, hem araç hem de yaya trafiğinde aksamalara yol açtı.

Kar Temizleme Çalışmaları Başladı

Göle Belediyesince yürütülen çalışmalara; 2 kamyon, 2 kepçe, 1 loder kepçe ve 1 grayder ile birlikte 25 personel katılıyor. Yapılan bu çalışmalarla cadde ve sokaklardan temizlenen kar birikintileri, kamyonlara yüklenerek yerleşim yeri dışına taşınıyor.

Başkan Budak: "Huzur ve Refah İçin Çalışıyoruz"

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeyi yoğun kar birikintilerinden temizlemek için çalışmalar başlattıklarını ifade ederek, son 3 gündür devam eden kar yağışı ve soğuk havanın ilçeyi olumsuz etkilediğini belirtti. Budak, "Vatandaşlardan tek isteğimiz, kapılarının önlerini temizlemeleridir. Ana arterleri biz temizleyeceğiz. Ayrıca, buz oluşumunu önlemek için tuzlama çalışmaları da yapacağız." dedi.

Başkan Budak, bazı noktalarda kar kalınlığının bir metreyi aştığını ve son 3 günde yapılan çalışmalarda toplam 76 kamyonun çevre yolu bölgesine kar taşıdığını sözlerine ekledi.

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden Ardahan'ın Göle ilçesinde, etkili olan yoğun yağışla...

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden Ardahan'ın Göle ilçesinde, etkili olan yoğun yağışla biriken kar kütleleri kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden Ardahan'ın Göle ilçesinde, etkili olan yoğun yağışla...

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden Ardahan'ın Göle ilçesinde, etkili olan yoğun yağışla biriken kar kütleleri kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

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