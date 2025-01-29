Ardahan Göle'de Sıfırın Altında 32 Derece: Dondurucu Soğuklar Etkisini Gösterdi

Ardahan Göle'de Dondurucu Soğuklar Yaşanıyor

Türkiye'de en düşük gece sıcaklığı, sıfırın altında 32 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Doğu Anadolu Bölgesi'nde hissedilen dondurucu soğuklar, yerel yaşamı ciddi şekilde olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da Buzlanma ve Sis Sorunları

Gece saatlerinde termometrelerin sıfırın altında 23 dereceyi gösterdiği Erzurum'da, birçok park halindeki araç ve durakların camları buzla kaplandı. Kentin kuzey kesimlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler, özellikle Erzurum-Tortum kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu’nda hemen hemen hiç görüş mesafesi olmayan yollarla karşılaştı. Ağaçlar kırağı ile kaplanırken, cami bahçelerindeki şadırvanlar da buz tuttu.

Ardahan'da Soğuk Hava Baş Belası

Ardahan'da bir diğer dikkat çekici durum ise sıcaklığın sıfırın altında 29 dereceye kadar düştüğü. Soğuk nedeniyle dışarı çıkan bazı vatandaşların kaş, kirpik ve saçları anında dondu. Selçuk Aktürk, bu durumun kentin çok soğuk olduğunu ve işe gitmekte zorlandığını vurguladı.

Kars'ta Kırağı ve Yüksek Sis

Kars'ta da soğuk hava, sis ve kırağı etkili olmayı sürdürüyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü Münir Kars'ta, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sarıkamış ilçesinde ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplanarak, çeşmeler buz tuttu.

Ağrı ve Tunceli'de Soğuk Etkisi

Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 19 dereceyi gösterirken, soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Tunceli’de ise hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye düştü ve ağaçlar kırağı ile kaplandı.

Bu süreçte, doğa fotoğrafçıları Sarıkamış Deresi ve Kars Çayı boyunca beslenmeye çalışan ördekleri görüntülemeye çalışıyor. Burhan Özba, özellikle atmosferik sis nedeniyle oluşan doğal manzaraların harika olduğunu dile getirerek, bu eşsiz görüntüleri yakalamak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Ağrı'da kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oldu. Termometrelerin gece sıfırın altında 19 dereceyi gösterdiği kentte, soğuk hava nedeniyle buzla kaplanan Murat Nehri havadan görüntülendi.

Ağrı'da kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oldu. Termometrelerin gece sıfırın altında 19 dereceyi gösterdiği kentte, soğuk hava nedeniyle buzla kaplanan Murat Nehri havadan görüntülendi.