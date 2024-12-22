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Ardahan Göle'de Termometreler Eksi 24 Dereceyi Gördü: Türkiye'nin En Soğuk Yeri

Ardahan'ın Göle ilçesi, gece eksi 24 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 11:03
Ardahan Göle'de Termometreler Eksi 24 Dereceyi Gördü: Türkiye'nin En Soğuk Yeri

Ardahan Göle, Türkiye'nin En Soğuk Noktası Oldu

Ardahan'ın Göle ilçesi, bu gece sıfırın altında 24 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri unvanını kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Göle'yi sıfırın altında 22,5 dereceyle aynı ilçenin Yavuzlar köyü ve 20,9 dereceyle Erzurum'un Yakutiye ilçesi havalimanı takip etti.

Dondurucu Soğuklar Etkili Oluyor

Göle ilçesinde dondurucu soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağıyla kaplanırken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Ayrıca yol ve kaldırımlarda ciddi anlamda buzlanma meydana geldi. İlçe, kar ve dondurucu soğukların etkisinde dronla görüntülenerek yansıdı.

Diğer İllerde Hava Durumu

Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altında 17,4 derece olarak ölçülürken, bu durum çoğu yerde buzlanma ve dondurucu etkiler yarattı.

Erzurum kentinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceye düştü ve binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Park halindeki araçlar ile şadırvanlar da buza kaplandı. Bazı sürücüler, otomobillerini soğuktan korumak için üzerlerini battaniye ve brandalarla örttü.

Kars ilinde de etkili olan soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü Kars'ta, dereler ve göller buzla kaplandı. Çıldır Gölü kıyısında da buz sarkıtları oluştu.

Ardahan'ın Göle ilçesi, gece sıfırın altında 24 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri...

Ardahan'ın Göle ilçesi, gece sıfırın altında 24 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu.

Ardahan'ın Göle ilçesi, gece sıfırın altında 24 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri...

Ardahan'ın Göle ilçesi, gece sıfırın altında 24 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu.

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