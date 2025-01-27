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Ardahan Huzurevi Sakinleri, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Ardahan Huzurevi sakinleri, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldılar.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 16:17
Ardahan Huzurevi Sakinleri, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Ardahan Huzurevi Sakinlerinden Anlamlı Katılım

Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak önemli bir etkinliğe imza attılar.

Oylamanın Amacı ve Önemi

Yaşlılar, bu etkinlik sayesinde hem kendilerini ifade etme fırsatı buldular hem de sosyal hayatta aktif rol alma deneyimini yaşadılar. Bu tür etkinlikler, huzurevi sakinleri için sosyal bağlarını güçlendirmek adına son derece önemlidir.

Huzurevi yönetimi, bu tür etkinliklerin yaşlı bireylerin psikolojik ve sosyal gelişimleri için büyük katkı sağladığını belirtirken, sakinlerin katılımının da kendilerine moral kaynağı olduğunu ifade etti.

Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü sakinleri, Anadolu Ajansının (AA)...

Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü sakinleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Huzurevi Müdürü Nurettin Kesler eşliğinde oylamaya katılım sağlayan huzurevi sakinleri, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü sakinleri, Anadolu Ajansının (AA)...

Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü sakinleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Huzurevi Müdürü Nurettin Kesler eşliğinde oylamaya katılım sağlayan huzurevi sakinleri, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

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