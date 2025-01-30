Ardahan'ın Geleneklerini Yaşatan Usta Öğreticiler AA'nın Oylamasında

Ardahan'ın Gelenekleri Yaşatılıyor

Ardahan'ın kültürel zenginliklerini ve geleneklerini yaşatmak için büyük çaba harcayan Damal Bebek Evi'ndeki usta öğreticiler, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Geleneksel İslami Eğitimin Öncüleri

Damal Bebek Evi, Ardahan'da yerel kültürü korumak ve aktarmak amacıyla eğitim faaliyetleri yürüterek, çocuklara ve gençlere geleneksel el sanatları ve kültürel değerlerin önemini aşılıyor.

Usta öğreticiler, bu oylama ile birlikte yaptıkları çalışmaların ve Ardahan'ın kültürel mirasının daha geniş kitleler tarafından takdir edilmesini hedefliyorlar.

Oylamanın sonunda elde edilecek sonuçlar, Ardahan’ın tarihi ve kültürel değerlerini yüceltmeye yönelik önemli bir adım olacak.

Ardahan'ın geleneklerini yaşatan Damal Bebek Evi'ndeki usta öğreticiler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ardahan'ın geleneklerini yaşatan Damal Bebek Evi'ndeki usta öğreticiler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.