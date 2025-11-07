Ardahan Jandarması Köylerde Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendiriyor

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, köylerde dolandırıcılık, hayvan alım-satım sorunları ve bankacılık ödemeleri hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürüttü.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:55
Köylerde bilgilendirme ve önleyici çalışmalar

Ardahan İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ile suç ve suçlulukla mücadele konusunda toplum kolluk iş birliğini güçlendirmek amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor.

Ekipler bu kapsamda, gelişen teknolojik imkânlarla birlikte son zamanlarda vatandaşların mağdur olduğu dolandırıcılık olaylarına dikkat çekerek; Ardahan İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan köylerde vatandaşa bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti icra etti.

Çalışma, önleyici kolluk devriyeleri ile sorumluluk alanında yaşayan tüm vatandaşlara ulaşmayı hedefliyor. Yapılan bilgilendirmelerde; dolandırıcılık olayları, hayvan alım satımında yaşanan sıkıntılar ve bankacılık Ödeme Sistemlerinde dolandırıcılık olayları hakkında vatandaşlar uyarıldı ve alınması gereken önlemler anlatıldı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, suç ve suçlulukla mücadele konusunda icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

