Ardahan-Kars Kara Yolunda Ulaşım Rahatladı

Kar ve yoğun tipinin etkisiyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Ardahan-Kars kara yolunda ulaşım normale döndü. İl genelinde etkisini artıran kar ve tipi, yolda görüş mesafesini olumsuz yönde etkiledi.

Yolda Kalan Tırlar Kurtarıldı

Olumsuz hava koşullarının görünürlüğü azalttığı güzergahta, Susuz-Hasköy arası ekipler tarafından ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı. Ayrıca, Çıldır-Arpaçay kara yolunda da benzer şekilde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

Tipinin dinmesinin ardından, bölgede çalışma yapan karayolları ekipleri Çamlıçatak-Taşlıdere mevkisindeki Taşlıdere rampasında yolda kalan 16 tırı kurtardı. Bu çalışmalar sayesinde Ardahan-Kars ve Çıldır-Arpaçay kara yolunda ulaşım tamamen normale döndü.

Sürücülere Dikkat Uyarısı

Buzlanmalar nedeniyle, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları önemle belirtildi.