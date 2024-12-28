DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,59 -0,04%
ALTIN
2.956,43 0,02%
BITCOIN
3.324.797,21 -0,22%

Ardahan-Kars Kara Yolunda Ulaşım Normale Döndü

Ağır tonajlı araçlara kapatılan Ardahan-Kars kara yolu, kar yağışının dinmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 18:14
Ardahan-Kars Kara Yolunda Ulaşım Normale Döndü

Ardahan-Kars Kara Yolunda Ulaşım Normale Döndü

Kar ve yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Ardahan-Kars kara yolunda ulaşım, yapılan çalışmalarla normale döndü. İl genelinde etkisini sürdüren kar nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Hasköy ile Susuz Arası Tekrar Açıldı

Dün kar, tipi ve buzlanma sebebiyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy ile Susuz arasındaki kısmı, karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları ve tipinin dinmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Sürücülere Önemli Uyarılar

Karayolları ekipleri, özellikle akşam saatlerinde tipinin buzlanmayı artırabileceğini belirtti. Bu nedenle sürücülere, takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'daki Başkanlık Seçimleri ve Türkiye Üzerindeki Etkiler
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOBİ'lere İstihdam Desteği Müjdesi
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 Vizyonu: Uluslararası Sermaye Girişi Artıyor
4
Ardahan-Kars Kara Yolunda Ulaşım Normale Döndü
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Jeopolitik Gücü Küresel Dikkat Çekiyor
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 Yılı Bütçesini Açıkladı: 1 Trilyon 569 Milyar Lira Yatırım Ayırdık
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Kredi Derecelendirmede Fark Yarattı

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak