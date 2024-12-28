Ardahan-Kars Kara Yolunda Ulaşım Normale Döndü

Kar ve yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Ardahan-Kars kara yolunda ulaşım, yapılan çalışmalarla normale döndü. İl genelinde etkisini sürdüren kar nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Hasköy ile Susuz Arası Tekrar Açıldı

Dün kar, tipi ve buzlanma sebebiyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy ile Susuz arasındaki kısmı, karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları ve tipinin dinmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Sürücülere Önemli Uyarılar

Karayolları ekipleri, özellikle akşam saatlerinde tipinin buzlanmayı artırabileceğini belirtti. Bu nedenle sürücülere, takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu.