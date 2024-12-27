Ardahan-Şavşat Kara Yolu Buzlanma Nedeniyle Kapatıldı

Ardahan-Şavşat Kara Yolu Ağır Tonajlı Araçlara Kapatıldı

Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve yoğun tipinin etkisiyle meydana gelen buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Bu durum, il genelinde kar yağışının artmasıyla birlikte bazı yolların ve geçişlerin tehlikeli hale gelmesiyle gerçekleşti.

Sahara Mevkiinde Önlemler Alındı

Özellikle Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde, ekipler tarafından gerekli önlemler alınarak ağır tonajlı araçların geçişi tamamen durduruldu. Ayrıca, Ardahan-Kars kara yolunun Susuz ile Hasköy arasında da benzer durum söz konusu; bu güzergah üzerindeki ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ekipler, sürücülerden tedbirli olmalarını isteyerek, karla mücadele çalışmalarına hız verdi. Kar yağışının devam etmesi ve buzlanma riskinin artması nedeniyle tüm sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Erzurum'da öğleden sonra başlayan yoğun yağışla kent merkezindeki caddeler, sokaklar ve araçlar karla kaplandı.

Erzurum'da öğleden sonra başlayan yoğun yağışla kent merkezindeki caddeler, sokaklar ve araçlar karla kaplandı.