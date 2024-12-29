Ardahan-Šavşat Kara Yolunda Ağır Araç Geçişi Yeniden Başladı

Ardahan-Şavşat kara yolu, yoğun kar ve tipinin etkisiyle önceki gün ağır tonajlı araç geçişine kapatılmıştı. Ancak, alınan önlemler ve ekiplerin karla mücadele çalışmaları sonucu ulaşım normale döndü.

Olumsuz hava koşulları yüzünden, kentin yüksek noktalarında zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanırken, yol üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları sıkı bir şekilde yürütüldü. Bu çalışmalar sonucunda, ağır tonajlı araçların da geçişine izin verilmeye başlandı.

Ekipler, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkii ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar dağı geçişinde yer yer buzlanma görüldüğünü belirtti. Sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.