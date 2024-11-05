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Ardahan-Şavşat Kara Yolunda Buzlanma Nedenli Kapanma

Ardahan-Şavşat yolunda buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişi yasaklandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 17:49
Ardahan-Şavşat Kara Yolunda Buzlanma Nedenli Kapanma

Ardahan-Şavşat Kara Yolu Buzlanma Nedeniyle Kapandı

Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olan kar ve yoğun tipinin yol açtığı buzlanma sebebiyle tır ve ağır tonajlı araçların geçişine yasak getirildi. Bu durum, Ardahan'ın yüksek kesimlerinde hüsran yarattı, zira bu bölgelerde yoğun kar yağışı devam ediyor.

Buzlanma Sonucu Yaşanan Sorunlar

Yolda meydana gelen buzlanma nedeniyle Sahara mevkisinde toplam 7 tır mahsur kaldı. Tır sürücüsü Kadir Koç, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'a gitmeye çalışırken yoğun tipinin ve buzlanmanın etkisiyle yolda kaldığını dile getirdi.

Damal-Posof-Türkgözü Yolunda Durum

Bunun yanı sıra, Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşım sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda da zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Bu yolda da karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin karla mücadele çalışmaları her iki yolda da devam ederken, sürücülerden dikkatli olmaları ve tedbirlerini almaları bekleniyor.

Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan...

Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi. Buzlanmanın etkisiyle Sahara mevkisinde 7 tır yolda kaldı.

Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan...

Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi. Buzlanmanın etkisiyle Sahara mevkisinde 7 tır yolda kaldı.

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