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Ardahan-Şavşat Kara Yolunda Ulaşım Yeniden Başladı

Karla mücadele çalışmalarının ardından Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 10:18
Ardahan-Şavşat Kara Yolunda Ulaşım Yeniden Başladı

Ardahan-Şavşat Kara Yolunda Ulaşım Normale Döndü

Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım, ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmaların ardından tekrar normalleşti.

Olumsuz Hava Koşulları ve Ulaşımda Aksamalar

İl genelinde yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda bazı aksamalara yol açmıştı. Özellikle buzlanma nedeniyle önceki gün tırların geçişine kapatılan bu yol, tipinin sona ermesiyle açıldı.

Damal-Posof-Türkgözü Yolu da Açıldı

Ayrıca Türkgözü Gümrük Kapısı'na giden Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda da ulaşım normale döndü. Ancak ekipler, bu yollardaki buzlanmanın sürücüleri zorlayabileceğini belirtmekte.

Sürücülere Uyarılar

Ekipler, sürücülerin tedbir amacıyla araçlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını tavsiye ediyor.

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