Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü Kara Yolları Tır Geçişine Kapatıldı

Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolları yoğun buzlanma nedeniyle tır geçişine kapatıldı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 17:41
Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü Kara Yolları Tır Geçişine Kapatıldı

Ardahan'da Buzlanma Nedeniyle Kara Yolu Kapatıldı

Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında yoğun buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Kar yağışı ve tipi etkisiyle Ardahan'ın yüksek noktalarında bu durumun kötüleştiği bildirildi.

Yoğun Buzlanma Sorunu

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof yolu, özellikle Sahara ve Ilgar mevkileri kesimlerinde tır geçişine kapatıldı.

Sürücülere Uyarı

Yetkililer, sürücülerin yoğun buzlanmanın söz konusu olduğu yolları kullanmadan önce takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarının gerekliliğini hatırlattı. Bu önlemler, sürücülerin güvenliği için hayati öneme sahiptir.

Ardahan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Ardahan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Ardahan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Ardahan kar yağışının ardından beyaza büründü.

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