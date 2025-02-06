Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü Yolları Ağır Araçlara Kapandı

Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü Yollarında Yoğun Buzlanma

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar ve yoğun tipi nedeniyle, Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmemektedir.

Özellikle Sahara ve Ilgar mevkilerinde meydana gelen yoğun buzlanma, bu yolların güvenliğini tehdit ediyor. Bu sebeple, tırlar başta olmak üzere ağır tonajlı araçların bu güzergahlardan geçişleri kapalı tutulmuştur.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Değirmenli köyü mevkisine de uyarı levhaları yerleştirildi. Ekipler, buzlanma nedeniyle yola çıkacak sürücülerden dikkatli olmalarını ve tedbirli hareket etmelerini istemektedir.

Ardahan kent merkezi kar yağışının ardından beyaza büründü.

Ardahan kent merkezi kar yağışının ardından beyaza büründü.