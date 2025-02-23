Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü Yollarında Tır Geçişi Yeniden Başladı

Ulaşım Normale Döndü

Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında, kar nedeniyle 19 Şubat'tan itibaren tır geçişine izin verilmiyordu. Ancak, yapılan karla mücadele çalışmalarıyla bu yollar tekrar tır geçişine açıldı. Kentte yüksek kesimlerde hala etkili olan tipi ve kar, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara yol açmaya devam ediyor.

Karla Mücadele Çalışmaları

Çarşamba günü tır geçişine kapatılan Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu, Sahara Geçidi ve Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar mevkilerinde karla mücadele çalışmaları gerçekleştirildi. Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekipler, yolları tekrar ulaşıma açmayı başardı.

Dikkatli Olun!

Yetkililer, mevcut yollarda gizli buzlanma olduğunu belirterek, güzergahı kullanacak sürücülere tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Sürücülerin dikkatli olması, olası kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.