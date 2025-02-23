Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü Yollarında Tır Geçişi Yeniden Başladı

Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü yolları, karla mücadele sonrası tır geçişine açıldı. Sürücülere dikkatli olmaları hatırlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:04
Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü Yollarında Tır Geçişi Yeniden Başladı

Ulaşım Normale Döndü

Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında, kar nedeniyle 19 Şubat'tan itibaren tır geçişine izin verilmiyordu. Ancak, yapılan karla mücadele çalışmalarıyla bu yollar tekrar tır geçişine açıldı. Kentte yüksek kesimlerde hala etkili olan tipi ve kar, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara yol açmaya devam ediyor.

Karla Mücadele Çalışmaları

Çarşamba günü tır geçişine kapatılan Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu, Sahara Geçidi ve Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar mevkilerinde karla mücadele çalışmaları gerçekleştirildi. Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekipler, yolları tekrar ulaşıma açmayı başardı.

Dikkatli Olun!

Yetkililer, mevcut yollarda gizli buzlanma olduğunu belirterek, güzergahı kullanacak sürücülere tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Sürücülerin dikkatli olması, olası kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '8. Olağan Büyük Kongremizi Başarıyla Tamamladık'
2
Trabzonspor-Gaziantep FK Maçında Kar Yağışı Etkili Oluyor
3
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Vizyonunu Paylaştı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Oyunu Kullandı
6
Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü Yollarında Tır Geçişi Yeniden Başladı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hizmet Mücadelesi Vurgusu

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi