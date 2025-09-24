Ardahan Tarım Müdürlüğü TEKNOFEST'te Tarım Teknolojileri Birincisi

Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te tarım teknolojileri kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:56
Ödül ve organizasyon

Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te tarım teknolojileri kategorisinde birincilik ödülü aldı. Proje ekibinin, Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz (sağ 3), Şube Müdürü Akın Saraçoğlu (sol 3), ziraat mühendisleri Emre Öztürk ve Mustafa Ceyhan ile TANAP Bölge Müdürü Aykut Sinan Yazman, yazılım mühendisi Egemen Efe'den oluştuğu bildirildi.

