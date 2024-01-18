Ardahan, Tunceli, Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları: Bölgede sis ve kar yağışı etkili oluyor

Kent merkezindeki yoğun sis, bazı yerlerde görüş mesafesini 10 metreye kadar indirdi. Polis ekipleri kavşaklarda tedbir aldı ve sürücülere araçlar arasında mesafe bırakmalarını ve sis farlarını kullanmalarını istedi.





Kars'ta sis ve kar yağışı devam ediyor. Kentte gece başlayan ve aralıklı olarak süren kar yağışı sabah saatlerinde de durmadı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar indi, sürücüler yolda zorlandı.





Tunceli'de geçtiğimiz günlerde yağan kar, soğuk havanın gelmesiyle yerini dona bıraktı. Bazı mahallelerdeki cadde ve sokaklarda buz tabakası oluştu. Vatandaşlar kaygan yollarda yürüyebilmek için zorlandı. Ağaçlar kırağıyla beyazlaştı. Kentte belediye ekipleri, ana caddelerde buzlanmayı önlemek için tuzlama yaptı.