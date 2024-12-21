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Ardahan, Türkiye'nin En Soğuk İli Olmaya Aday: Sıcaklık Eksi 23.3 Derece

Ardahan'ın Göle ilçesinde sıcaklık eksi 23.3 dereceye düşerek Türkiye'nin en soğuk noktası oldu.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 10:11
Ardahan, Türkiye'nin En Soğuk İli Olmaya Aday: Sıcaklık Eksi 23.3 Derece

Ardahan, Türkiye'nin En Soğuk İli Olma Unvanını Taşıyor

Ardahan'ın Göle ilçesi, dün gece kaydedilen eksi 23.3 derece sıcaklıkla Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden elde edilen verilere göre, bu dondurucu soğuklar, birçok olumsuz duruma yol açtı.

Diğer Soğuk Noktalar

Göle'yi eksi 20.6 derece ile Yavuzlar köyü ve 19.5 derece ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyü takip etti. Bu düşük sıcaklıklar, bölgedeki yaşamı zorlarken, ağaçları kırağıyla kaplamış ve çatılarda buz sarkıtlarının oluşmasına neden olmuştur.

Buzla Kaplı Sokaklar

Göle ilçesinde bazı yollar ve kaldırımlar buzla kaplanmış durumda. Bu durum, araçların ilerlemesini güçleştiriyor. Ardahan genelinde de benzer soğuk hava etkili. Gece sıcaklıkları eksi 17 dereceye kadar düştü ve ağaçlar kırağı tuttu, sokaklar buzlandı.

Bu ciddiyetle, vatandaşların dışarı çıkarken dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları öneriliyor.

Ardahan'ın Göle ilçesi, gece sıfırın altında 23,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak...

Ardahan'ın Göle ilçesi, gece sıfırın altında 23,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Ardahan'ın Göle ilçesi, gece sıfırın altında 23,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak...

Ardahan'ın Göle ilçesi, gece sıfırın altında 23,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

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