Ardahan Valisi Çiçek, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Ardahan Valisi Çiçek, 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, çeşitli fotoğrafların değerlendirilmesine katkı sağladı. Bu yıl, farklı kategorilerdeki yerli ve uluslararası fotoğraflar, okuyucular tarafından oylanarak ödüllendirilecek.

Vali Çiçek, oylama etkinliğine katılmanın önemine vurgu yaparak, Anadolu Ajansı'nın fotğrafçılık alanındaki katkılarının her zaman takdir edildiğini belirtti. Fotoğrafların, anların ve hikayelerin en güzel şekilde ölümsüzleştirildiğini ifade etti.