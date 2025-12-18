DOLAR
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek Halk Toplantısında Vatandaşların Sorunlarını Dinledi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, valilikte düzenlenen halk toplantısında vatandaşların taleplerini dinledi; ilgili kurumlarla hızlı çözüm için talimat verdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:24
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve taleplerini dinlemek amacıyla düzenlenen halk toplantısına başkanlık etti.

Valilikteki toplantıda vatandaşlarla birebir görüşen Vali Çiçek, devletin her zaman halkın yanında olduğunu vurguladı ve bu tür toplantıların düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Toplantının Amacı ve Vurgu

Vali Çiçek, toplantının amacı hakkında şunları söyledi: "Halk toplantıları, vatandaşların kamu hizmetlerine daha etkin erişimini sağlamak ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimsemek amacıyla gerçekleştiriliyor".

Katılım ve Değerlendirme

Toplantıya ilgili kurum temsilcileri de katıldı. Vatandaşların dile getirdiği konular anında değerlendirildi ve çözüm yolları üzerinde görüşmeler yapıldı.

Talimatlar ve Takip

Vali Çiçek, gelen taleplerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için yetkililere talimat verdi ve taleplerin takip edileceğini bildirdi.

