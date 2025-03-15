Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Koruyucu Ailelerle İftarda Buluştu

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, koruyucu ailelerle düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Bu özel etkinlik, Ardahan'da bir lokantada gerçekleştirildi ve Vali Çiçek, eşi Berna Çiçek ile birlikte programda yer aldı.

Vali Çiçek, koruyucu ailelerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, onların topluma yaptığı katkıların önemine dikkat çekti. Koruyucu ailelerin, topluma iyilikleriyle örnek teşkil ettiğini belirten Çiçek, kendilerini bu önemli görevleri nedeniyle kutladı.

Etkinlikte, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür eden Çiçek, ailelerle tek tek ilgilenip samimi sohbetler gerçekleştirdi. Aynı zamanda, koruyucu ailelerle farklı programlarda bir araya gelmeyi arzuladığını da ifade etti.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, koruyucu ailelerle iftar programında bir araya geldi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, koruyucu ailelerle iftar programında bir araya geldi.