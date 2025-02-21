Ardahan ve Ağrı'da Olumsuz Hava Koşulları Ulaşımı Aksattı

Olumsuz Hava Koşulları Ulaşımı Etkiliyor

Ardahan ile Ağrı illerinde etkili olan kar ve tipinin ulaşımda yarattığı olumsuz etkiler sürücüler için zorluklar oluşturuyor. Ardahan-Şavşat kara yolunda, kenti Karadeniz'e bağlayan güzergâh üzerinde 2 gündür ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Buzlanma ve Düşük Görüş Mesafesi

Yoğun tipinin etkili olduğu yolda, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, sürücüler de görüş mesafesinin düşmesi nedeni ile ilerlemekte güçlük çekiyor. Karayolları yetkilileri, yüksek noktaların tamamında kar ve tipinin buzlanmaya neden olduğunu belirterek, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Ağrı’da Ulaşım Zaman Zaman Aksıyor

Ağrı ilinde de benzer durumlar yaşanıyor. Kar ve tipi nedeniyle çevre illerle bağlantılı kara yollarında ulaşım zaman zaman aksaklıklar yaşıyor. Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanlarında belirli aralıklarla kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak durumu düzeltmeye çalışıyor.

Köy Yollarında Çalışmalar Devam Ediyor

İl Özel İdaresi ekipleri de, kardan kapanan 166 köy yolunu yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.