Ardahan ve Kars'ta Mahsur Kalan 57 Kişi Kurtarıldı

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Ardahan ve Kars'ta yolda mahsur kalan 57 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:56
Ardahan ve Kars'ta Mahsur Kalan 57 Kişi Kurtarıldı

Ardahan ve Kars’ta Yoğun Kar Etkisiyle Kurtarma Operasyonu

Ardahan ve Kars'ta etkili olan yoğun kar ve tipi, yolda mahsur kalan 57 kişinin kurtarılmasıyla sonuçlandı. İl Özel İdaresi ekipleri, bu zor hava koşullarında vatandaşların yardımına koştu.

Ardahan'da 41 Kişi Kurtarıldı

Ardahan'da dün başlamış olan kar yağışı, ulaşımı ciddi şekilde olumsuz etkiledi. İçinde 41 kişinin bulunduğu 27 araç karla kaplandı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletildi ve bölgelere kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin özverili çalışmalarıyla, mahsur kalan araçlar yeniden yola çıkarıldı.

Olumsuz hava koşulları yüzünden, toplamda kapanan 119 köy yolundan 95'i tekrar ulaşıma açıldı.

Kars'ta 16 Kişi Kurtarıldı

Kars'ın Selim ilçesinde de benzer bir durum yaşandı. Burada, olumsuz hava şartları sebebiyle mahsur kalan 16 kişi, ekiplere yapılan ihbarlar neticesinde kurtarıldı. Özellikle Akçakale köy yolunda, araçlarıyla mahsur kalan 8 kişi ile Aşağı Damlapınar köy yolunda bulunan minibüsteki 7 kişi ve Başköy'deki saman yüklü kamyonun sürücüsü İl Özel İdaresi ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

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