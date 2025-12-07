Ardanuç-Ardahan Karayolu Kış Boyunca Ulaşıma Kapalı

Artvin-Ardahan kara yolu, 2580 rakımlı Bülbilan Yaylası'ndaki yoğun tipi nedeniyle 17’nci ve 30’uncu kilometrelerden itibaren ilkbahara kadar trafiğe kapatıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:14
Bülbilan Yaylası'ndaki şiddetli tipi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

Artvin’in Ardanuç ilçesi ile Ardahan’ı birbirine bağlayan kara yolu, olumsuz hava şartları nedeniyle bahar ayına kadar ulaşıma kapatıldı.

2580 rakımlı Bülbilan Yaylası, kış aylarında yaşanan şiddetli tipi ve yüksek kar örtüsü nedeniyle "kışın kapanması gereken riskli yollar" statüsünde yer alıyor.

Bu kapsamda Ardahan-Artvin kara yolunun 17’nci kilometresinden ve Ardanuç-Ardahan kara yolunun 30’uncu kilometresinden itibaren yol trafiğe kapatılarak, ilkbahara kadar karla mücadele çalışması yapılmayacağı bildirildi.

Karayolları 102. Şube Şefliği ekipleri, Geçitli köyü mevkiine yerleştirdikleri demir bariyer ve uyarı tabelaları ile yolun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldığını duyurdu.

