ARES Tersanesi'nde İlk ARES 18 SAR Botunun Kaynak Töreni

ARES Tersanesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için üretilecek 16 ARES 18 SAR bot projesinde ilk botun kaynak törenini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 15:52
ARES Tersanesi'nde İlk ARES 18 SAR Botunun Kaynak Töreni

ARES Tersanesi'nde ilk ARES 18 SAR botunun kaynak töreni yapıldı

Proje adımı: Kaynak töreni ve katılımcılar

ARES Tersanesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için inşa edilecek 16 adet ARES 18 SAR (Search and Rescue - Arama Kurtarma) Botu Projesi kapsamında önemli bir aşamayı tamamladı.

Tersaneden yapılan açıklamaya göre, projede üretilecek botlardan ilkinin kaynak töreni, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü heyeti, ARES mühendisleri, teknisyenleri ve sektör paydaşlarının katılımıyla ARES Tersanesi tesislerinde düzenlendi.

Törende konuşan yetkililer, ARES 18 SAR botlarının Türkiye'nin farklı limanlarında görev yaparak deniz güvenliği ve arama kurtarma kabiliyetine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Açıklamada yer alan ifadedeki gibi: "Ülkemizin farklı limanlarının deniz güvenliğine ve arama kurtarma kabiliyetine katkı sağlayacak bu projede emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

ARES 18 SAR botlarının tamamlanmasıyla birlikte, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün arama kurtarma filosunun modernizasyonuna ve operasyonel gücünün artırılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

ARES Tersanesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için inşa edilecek 16...

ARES Tersanesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için inşa edilecek 16 adet ARES 18 SAR (Search and Rescue - Arama Kurtarma) Botu Projesi kapsamında üretilecek botlardan ilkinin kaynak töreni, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü heyeti, ARES mühendisleri, teknisyenleri ve sektör paydaşlarının katılımıyla ARES Tersanesi tesislerinde düzenlendi.

ARES Tersanesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için inşa edilecek 16...

İLGİLİ HABERLER

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Emet'te 9 Kişi Kaçak Kazıda Suçüstü Yakalandı
2
Bakan Kurum: Afetlere Dirençli Şehirlerle Türkiye Yüzyılı'nı İnşa Edeceğiz
3
Ankara'da 35. Alman Birliği Günü Resepsiyonu: Türkiye-Almanya İşbirliği Vurgusu
4
TBMM Genel Kurulu'nda Iğdır Sağlık, Ankara ve Amasra Maden Gündemi
5
Fethiye'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 3'ü Çocuk
6
Denizli'de Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama, 15 Milyon Liralık 12 Senet Ele Geçirildi
7
Batman'da 152 Ton Mercimek Tohumu Çiftçilere Dağıtıldı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL