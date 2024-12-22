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ARFF Ekipleri 2024'te 481 Acil Duruma Müdahale Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ARFF ekiplerinin 2024 yılında 481 acil duruma müdahale ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 13:23
ARFF Ekipleri 2024'te 481 Acil Duruma Müdahale Etti

Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Ekipleri 2024'te 481 Acil Duruma Müdahale Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerinin 2024'te 481 acil duruma müdahale ettiğini duyurdu. Uraloğlu, yazılı açıklamasında bu ekiplerin, havalimanları ve çevresinde meydana gelebilecek yangın ve acil durumlara anında müdahale ettiğini belirtti.

Maddi ve Manevi Kayıpların Önlenmesi

Bakan Uraloğlu, ARFF ekiplerinin Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına uygun eğitimler aldığını ve düzenli tatbikatlarla bu eğitimleri pekiştirdiğini ifade etti. "Ekiplerimiz, her türlü olumsuzluğa karşı 7 gün 24 saat hazır bekliyorlar." dedi.

Uçuş Güvenliğinde Önemli Başarılar

Uraloğlu, ARFF ekiplerinin uçak kazaları gibi tehlikeli durumlarda hızlı müdahale kabiliyeti kazandığını vurguladı: "Bu operasyonlar sayesinde yaralanma veya can kaybı yaşanmasının önüne geçildi."

Yükselen Araç ve Personel Sayısı

Bakan, ARFF hizmetlerinde uzman personel kadrosu ve son teknoloji araç filosuyla ilgili olarak, 2002'de 165 olan yangınla mücadele aracı sayısının 2024 itibariyle 460'a yükseldiğini belirtti. Ayrıca ARFF memuru sayısının ise 750'den 1895'e çıktığını kaydetti.

Yatırımlar ve İyileştirmeler

Uraloğlu, son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte ülkemizin en son teknolojik araçlara sahip bir ARFF filosuna sahip olduğunu açıkladı. Bu filoda; 8x8 su-köpük-kuru kimyevi toz sistemli yangın söndürme araçları, 6x6 su köpük sistemli araçlar ve amfibik kurtarma araçlarının bulunduğu belirtildi.

Tatbikatlarla Hazırlık Süreci

ARFF personelinin hazırlıklı olabilmesi amacıyla, her havalimanında yılda en az bir kere ateşli yangın tatbikatları yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, yılda en az iki masaüstü tatbikatı ve iki yılda bir geniş katılımlı tatbikat yaptıklarını duyurdu.

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