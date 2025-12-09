Arhavi'de Süpürgesiyle Dans Eden Temizlik Görevlisi Birol Narman

Müziğin ritmi sokaklara neşe katıyor

Artvin’in Arhavi ilçesinde 15 yıldır belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan 52 yaşındaki Birol Narman, cadde ve sokakları temizlerken duyduğu her müzik sesine aynı şekilde tepki veriyor.

Müzik duyduğunda dans ederek günlük mesaisini süpürgesiyle sürdüren Narman, etrafta en ufak bir melodi duyduğunda bile ritme kapılarak çalışmasına hareket katıyor.

İlçede yıllardır aynı tempoyla çalışan Narman, müzikle bütünleşen bu çalışma tarzıyla ilçede dikkat çeken isimlerden biri hâline geldi. Onu görenler, ritme kapılıp süpürgeyle dans eden enerjik tavrının hem ortama neşe kattığını hem de Arhavi sokaklarının alışıldık görüntülerinden biri olduğunu ifade ediyor.

"Müziği duydum mu dayanamıyorum. Hem müzik hem çalışmak performansımı artırıyor. Kendimden geçiyorum. Yerleri çiçek gibi yapıp bırakıyorum, tam hızla. Müzik bana enerji veriyor, işimi daha iyi yaptığımı hissediyorum" dedi.

